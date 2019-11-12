Команды Red Bull и Toro Rosso объявили состав гонщиков на 2020 год

Новости спорта:Команды Формулы-1 Red Bull и Toro Rosso сегодня официально объявили о контрактах с гонщиками на следующей сезон.

В Reb Bull напарником Макса Ферстаппена вновь будет Алекс Албон, который выступает за австрийцев с августа этого года. Напомним, что тайский гонщик начал сезон-2019 в Toro Rosso и был переведет в основную команду после летнего перерыва. На счету Албона сейчас 84 очка, он занимает шестую позицию в чемпионате.

"Алекс исключительно хорошо выступал с момента перехода в команду, - заявил руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. - Его результаты – семь финишей в топ-6 – говорят сами за себя. Уровень его стабильности, а также репутация неуступчивого пилота доказали, что Алекс полностью заслуживает место в Red Bull".

В составе пилотов команды Toro Rosso также не произойдет изменений - в 2020 году за "младших быков" будут выступать россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.

"Я очень рад, потому что мне комфортно в коллективе, - отметил Квят. - Я знаю команду, они знают меня. Вместе мы достигли многого – например, можно вспомнить подиум в этом году в Германии, так что я надеюсь снова провести очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжать выступления в Формуле-1".