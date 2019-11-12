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На пол века младше: бывший босс команд Формулы-1 начал встречаться с молодой девушкой

На пол века младше: бывший босс команд Формулы-1 начал встречаться с молодой девушкой
17:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:69-летний бывший босс команд Ф-1 встречается с 20-летней студенткой.

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» 69-летний Флавио Бриаторе, под руководством которого чемпионами становились такие гонщики, как Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо, встречается с 20-летней студенткой Бенедеттой Бози, сообщает издание Mirror.

Бози и Бриаторе, чьё состояние оценивается примерно в £300 млн, были замечены на отдыхе в Кении.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Mirror.

Студентка изучает право в Миланском университете.

В январе 2018 года Бриаторе развёлся с Элизабеттой Григорачи после девяти лет совместной жизни. Григорачи родила ему дочь, которой сейчас девять лет.

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Помимо успехов в спорте Бриаторе известен тем, что встречался с топ-моделями Хайди Клум, которая родила ему сына, которому сейчас 15 лет, и Наоми Кэмпбелл.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Флавио Бриаторе, Ф1.
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