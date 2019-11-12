Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal

Интернет-издание Goal огласило победителя в номинации «Футболист года» по своей версии.
Первое место в списке лучших игроков года занял защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, которому за последние несколько месяцев удалось завоевать на клубном уровне Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дойти с национальной командой до финала Лиги наций.
Топ-10 футболистов года по версии издания выглядит так:
На второй строчке расположился нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул партнёр ван Дейка по «Ливерпулю» египетский форвард Мохамед Салах.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который наряду с Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», оказался вне первой тройки и занял четвёртое место. Строчкой ниже расположился ещё один футболист «Ливерпуля» – форвард Садио Мане.