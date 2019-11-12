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Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal

Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
15:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский нападающий Криштиану Роналду, который наряду с Месси является пятикратным обладателем Золотого мяча, оказался вне первой тройки.

Интернет-издание Goal огласило победителя в номинации «Футболист года» по своей версии.

Первое место в списке лучших игроков года занял защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, которому за последние несколько месяцев удалось завоевать на клубном уровне Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дойти с национальной командой до финала Лиги наций.

Топ-10 футболистов года по версии издания выглядит так:

  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)
  • Лионель Месси («Барселона», Аргентина)
  • Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
  • Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)
  • Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)
  • Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)
  • Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)
  • Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды)
  • Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
  • Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция).

На второй строчке расположился нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул партнёр ван Дейка по «Ливерпулю» египетский форвард Мохамед Салах.

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который наряду с Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», оказался вне первой тройки и занял четвёртое место. Строчкой ниже расположился ещё один футболист «Ливерпуля» – форвард Садио Мане.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ливерпуль, Лионель Месси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Мохамед Салах, Вирджил Ван Дейк.
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