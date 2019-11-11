Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек Шахтера исполнил красивый финт в матче против Динамо Киев.

30-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Дентиньо красиво обыграл защитника киевского «Динамо» Дениса Попова в поединке 14-го тура УПЛ (1:0).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 11 Ноя 2019 в 8:16 PST

Напомним, что во втором тайме матча фанаты киевлян начали обижать капитана «горняков» Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам неприличный жест и ударил мяч в их сторону. После этого инцидента судья на некоторое время увел игроков с поля.

Покидая поле, Тайсон дал волю эмоциям и расплакался. Выведя команды обратно, арбитр показал лидеру дончан красную карточку.

Ранее официальное заявление относительно расизма и других событий в матче опубликовал сайт украинской Премьер-лиги.