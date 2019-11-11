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Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление Favbet Лиги

Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление Favbet Лиги
13:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Организация строго осудила любые проявления расизма на стадионах и за их пределами, а также призвала к толерантности.

В матче Шахтер – Динамо (1:0) болельщики киевлян оскорбляли на почве расизма игроков соперника, чем довели до слез Дентиньо и Тайсона. Впоследствии Тайсон показал фанатам средний палец и был удален. УПЛ выпустила официальное заявление по поводу расизма.

"В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейское футбольное сообщество по-максимуму использует различные платформы, чтобы твердо заявить: "Нет расизму", — говорится в заявлении организации.

"УПЛ полностью солидарна и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и за их пределами".

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"УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который случился во время матча между Шахтером и Динамо 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех замешанных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами".

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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