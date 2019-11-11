Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ

Новости спорта:УПЛ определила тех, кто стал лучшим в своих номинациях 14-го тура чемпионата Украины.

Согласно мнению экспертов из УПЛ, лучшими в отчетном туре стал игрок Карпат Егор Назарина и главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Львовские Карпаты сумели отыграться в Мариуполе против местного клуба, проигрывая два ноль. Дубль на счету Егора Назарины, выступающего в Карпатах на правах аренды. Стоит отметить, что второй гол он забил с пенальти уже в компенсированное арбитром время. Игрок Карпат опередил центрального защитника донецкого Шахтера Сергея Кривцова.

Шахтер в центральном матче тура, а то и всего второго круга, сумел обыграть Динамо 1:0. Именно наставник "горняков" Луиш Каштру и удостоился приза лучшему тренеру тура. Эксперты оценили его работу в 4,6 из 5 возможных баллов.

К слову, Шахтер оторвался от Динамо уже на 13 очков, сыграв лишь раз в ничью за 14 матчей УПЛ.