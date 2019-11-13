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Команды Формулы-1 заполнили заявку пилотов на следующий сезон

Команды Формулы-1 заполнили заявку пилотов на следующий сезон
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Лишь Уильямс еще не нашел себе второго гонщика.

Практически все команды определились с пилотами. которые будут представлять их в следующем сезоне. Лишь Уильямс еще не может найти напарника для Джорджа Рассела, после того, как их покинул опытный поляк Робетр Кубица.

В группе лидеров изменений нет. Мерседес, Феррари и Булл останутся с теми же гонщиками. 

Видимо, попрощаться с Формулой-1 придется Нико Хюлькенбергу, чей контракт с Рено закончился. Работу ему предлагал тот же Уильямс, но тут уже сам немец отказался. Остальные франшизы не выходили на пилота. 

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Нико обладает не лучшим рекордом в автогонках, уже 176 гонок без подиума. 

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Все по теме:

Формула-1, Red Bull, Ferrari, Мерседес, Макларен, Роберт Кубица, Нико Хюлькенберг.
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