Команды Формулы-1 заполнили заявку пилотов на следующий сезон

Новости спорта:Лишь Уильямс еще не нашел себе второго гонщика.

Практически все команды определились с пилотами. которые будут представлять их в следующем сезоне. Лишь Уильямс еще не может найти напарника для Джорджа Рассела, после того, как их покинул опытный поляк Робетр Кубица.

В группе лидеров изменений нет. Мерседес, Феррари и Булл останутся с теми же гонщиками.

Видимо, попрощаться с Формулой-1 придется Нико Хюлькенбергу, чей контракт с Рено закончился. Работу ему предлагал тот же Уильямс, но тут уже сам немец отказался. Остальные франшизы не выходили на пилота.

Нико обладает не лучшим рекордом в автогонках, уже 176 гонок без подиума.