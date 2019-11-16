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Гран-при Бразилии-2019: результаты квалификации

Гран-при Бразилии-2019: результаты квалификации
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Голландский пилот Макс Ферстаппе выиграл второй поул в карьере.

В Сан-Паулу на автодроме Интерлагос продолжается 20-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем квалификации Гран-при Бразилии стал голландский пилот Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии, таким образом, голландец завоевал второй поул в карьере. Второе место завоевал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" замкнул тройку лучших.

Другой пилот "Феррари" Шарль Леклер показал четвертое время. Но с учетом штрафа за замену мотора он начнет гонку с 14-й позиции.

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Главная гонка Гран-при Бразилии состоится 17 ноября. Начало в 19:10 по киевскому времени.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Бразилии, Макс Ферстаппен.
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