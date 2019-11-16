Гран-при Бразилии-2019: результаты квалификации

В Сан-Паулу на автодроме Интерлагос продолжается 20-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем квалификации Гран-при Бразилии стал голландский пилот Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии, таким образом, голландец завоевал второй поул в карьере. Второе место завоевал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" замкнул тройку лучших.
Другой пилот "Феррари" Шарль Леклер показал четвертое время. Но с учетом штрафа за замену мотора он начнет гонку с 14-й позиции.
QUALIFYING CLASSIFICIATION
Confirmation of @Max33Verstappen's second career pole!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/wwlmBOU8IJ
— Formula 1 (@F1) 16 ноября 2019 г.
Главная гонка Гран-при Бразилии состоится 17 ноября. Начало в 19:10 по киевскому времени.