Гран-при Бразилии-2019: результаты квалификации

Новости спорта:Голландский пилот Макс Ферстаппе выиграл второй поул в карьере.

В Сан-Паулу на автодроме Интерлагос продолжается 20-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем квалификации Гран-при Бразилии стал голландский пилот Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии, таким образом, голландец завоевал второй поул в карьере. Второе место завоевал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" замкнул тройку лучших.

Другой пилот "Феррари" Шарль Леклер показал четвертое время. Но с учетом штрафа за замену мотора он начнет гонку с 14-й позиции.

Главная гонка Гран-при Бразилии состоится 17 ноября. Начало в 19:10 по киевскому времени.