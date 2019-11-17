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Экс-напарник Шумахера: Хэмилтон лучше Михаэля и Сенны

Экс-напарник Шумахера: Хэмилтон лучше Михаэля и Сенны
12:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдди Ирвайн считает Льюиса Хэмилтона лучшим пилотом в истории.

Экс-пилот Формулы-1, бывший напарник Михаэля Шумахера Эдди Ирвайн убеждён, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон превосходит как Шумахера, так и Айртона Сенну.

«Хэмилтон — лучший пилот в истории. В плане борьбы колесо в колесо он намного лучше Шумахера и Сенны. В отличие от того же Феттеля, Льюис очень редко бывает вовлечён в какие-то инциденты. Шумахер допускал очень много ошибок, Льюис же самый чистый уже на протяжении долгого времени.

Но если говорить о чистой скорости, то Шумахер был чертовски быстр. Не было никого, кто мог бы с ним соревноваться в этом компоненте. Здорово, что он был моим напарником по команде", — приводит слова ирландца GrandPX.news.

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В следующем сезоне Хэмилтон может сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству завоёванных титулов.

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Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Новости спорта, Айртон Сенна, Новости автоспорта, Эдди Ирвайн.
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