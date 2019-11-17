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Формула-3: результаты Гран-при Макао

Формула-3: результаты Гран-при Макао
15:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Версхор выиграл Гран-при Макао Формулы-3.

Сегодня, 17 ноября, состоялась престижная гонка Гран-при Макао Формулы-3. Её победителем стал Ричард Версхор, который на рестарте опередил пилота молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випса и удержал лидерство. Эстонец финишировал вторым, а тройку лучших замкнул Логан Сержант. 

Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля, финишировал лишь 21-м. Роберт Шварцман сошёл с дистанции из-за аварии на старте. Также не пересекла финишную черту София Флёрш, которая в минувшем году на гонке в Макао попала в серьёзную аварию. Именно сход Флёрш из-за технических проблем привёл к появлению сейфти-кара, после ухода которого в боксы Версхор опередил Випса.

Гран-при Макао. Формула-3

1. Ричард Версхор (MP Motorsport)

2. Юри Випс (Hitech) — +0,792

3. Логан Сержант (Carlin) — +1,540

4. Кристиан Лундгор (ART) — +2,241

5. Алессио Лоранди (Trident) — +5,020

6. Каллум Айлотт (Sauber) — +5,922

7. Лиам Лоусон (MP Motorsport) — +8,594

8. Маркус Армстронг (Prema) — +9,365

9. Дэвид Бекманн (ART) — +13,239

10. Фредерик Вести — +13,633...

30. Роберт Шварцман (Prema) — не финишировал.

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Автоспорт, Формула-3, Ф1, Гран-при Макао.
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