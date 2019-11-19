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Авария гонщиков Феррари: комментарий от Феттеля (Видео)
14:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Феттель заявил, что не смещался в сторону Леклера перед аварией.

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии, из-за которого оба пилота не заработали очков.

Феттель и Леклер столкнулись на 66-м круге гонки в Сан-Паулу, после того как монегаск обошёл немца в борьбе за четвёртое место. Себастьян попытался вернуть позицию, но не рассчитал манёвра, и перед четвёртым поворотом произошло столкновение.

Феттеля спросили, не кажется ли ему, что он слишком агрессивно смещался в сторону напарника.

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«Нет. Я ехал прямо. Я лучше вышел из шиканы, попытался провести обгон — и произошло столкновение», — приводит слова Феттеля RaceFans.

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
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