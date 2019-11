Авария гонщиков Феррари: комментарий от Феттеля (Видео)

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии, из-за которого оба пилота не заработали очков.

Феттель и Леклер столкнулись на 66-м круге гонки в Сан-Паулу, после того как монегаск обошёл немца в борьбе за четвёртое место. Себастьян попытался вернуть позицию, но не рассчитал манёвра, и перед четвёртым поворотом произошло столкновение.

Феттеля спросили, не кажется ли ему, что он слишком агрессивно смещался в сторону напарника.

The moment the race turned on its head #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g