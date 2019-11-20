Маршрут ралли-марафона "Дакар-2020" (Видео)

Новости спорта:В среду , 20 ноября, в Институте арабского мира в Париже состоялась презентация маршрута 42-го издания ралли-марафона ДАКАР.

Главный ралли-рейд планеты стартует 5 января в Джидде и завершится 17 января в Киддии, недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Общая протяженность маршрута составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 спецучастков.

Курс на Джидду… Именно второй по величине город Саудовской Аравии пятого января станет отправным пунктом для участников ДАКАРА-2020. И испытания для них начнутся с самого старта. Сразу в первой трети маршрута гонщикам и штурманам предстоит на деле проверить свои навигационные навыки. На этапах вокруг Неома и в направлении Аль-Ула курс придется выбирать среди множества путей вдоль Красного моря и границы c Иорданией. Первое серьезное испытание дюнами ждет участников между Хаилем и Эр-Риядом, где на 11 января запланирован день отдыха. Ключевые этапы Шубат и Харадж пройдут в так называемом «Пустом квартале», известном как пустыня Руб-эль-Хали. Но не факт, что итоговая классификация окончательно сформируется перед заключительным этапом в Киддии, на котором экипажам также придется выяснять, кто лучший из лучших в навигации.

В этих неизведанных для ралли-рейдов регионах участников ждет еще один новый вызов 42-го издания Дакара. На нескольких этапах цветные дорожные книги будут выдаваться экипажам за несколько минут до старта. Это должно заведомо лишить фаворитов преимущества и помочь менее опытным участникам. А на супермарафонском этапе в категории мотоциклов и квадроциклов гонщики смогут работать над сервисным обслуживанием техники не больше десяти минут. Более традиционный марафонский этап (для всех категорий) завершится за день до финиша ралли-рейда. В распоряжении участников всех категорий будет «джокер», который позволит вернуться на дистанцию в случае схода и продолжить гонку в отдельном зачете Dakar Experience.

Участники ДАКАРА в своём подавляющем большинстве приняли вызов с Востока. На гонку заявлен 351 боевой экипаж (против 334 в Перу в 2019-м): 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Участие, в том числе, примут 13 женщин, включая тандем Камелии Липароти и Аннетт Фишер.

Количество экипажей из Южной Америки предсказуемо сократилось. В заявочном листе значатся 42 экипажа. С другой стороны, на последнем Дакаре в Южной Африке в 2007-м их вообще было всего 12!

Oficjalnie zaprezentowano trasę 42. edycji Rajdu Dakar. Początek 5 stycznia 2020 w Jeddah. Zawodnicy pokonają 12. odcinków, a dystans liczy 7900 km, w tym 5000 km odcinków specjalnych. Meta w Qiddiyah tuż obok Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej #Dakar2020 pic.twitter.com/WxLuL5iTfe — Mateusz Brożyna (@M_Brozyna) November 20, 2019

Всего заявку на участие подали 557 спортсмена из 53-х стран. Наибольшее представительство будет у Франции (258), за которой следуют Испания (77) и Нидерланды (53). Стоит отметить высокий прирост участников из Саудовской Аравии, которую представят 18 участников (13 гонщиков и 5 штурманов).