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Льюис Хэмилтон: Я никогда не выступал ради денег

Льюис Хэмилтон: Я никогда не выступал ради денег
18:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что выступает в Формуле-1 в первую очередь по причине любви к спорту, а не ради высоких заработков.

Хэмилтон, шестикратный чемпион Ф-1, на счету которого 83 победы на Гран-при, — один из самых высокооплачиваемых пилотов чемпионата.

«Дело в том, что я никогда не выступал ради денег. Конечно, хорошо, что они накапливаются, в этом нет проблемы. Это бонус. Но это не главный фактор.

Всё дело в том, что я люблю гонки. Я люблю этот вызов. Мне нравится приезжать на автодром со знанием того, что предстоит схватка с талантливыми молодыми пилотами, которые хотят превзойти, перехитрить меня.

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Кроме того, я работаю с парнями, которые гораздо умнее меня (с инженерами «Мерседеса»). Они и меня самого заставляют почувствовать себя умнее. А уж когда я бросаю им вызов и доказываю, что они в чём-то ошиблись, — это что-то невероятное», — приводит слова Хэмилтона BBC.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1.
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