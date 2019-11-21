Украинец вошел в символическую сборную отбора Евро-2020

Новости спорта:Миколенко попал в ТОП-11 квалификации Евро-2020 по версии Transfermarkt.

Защитник киевского футбольного клуба “Динамо” и национальной сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную квалификационного турнира Евро-2020 по версии портала Transfermarkt.

17 ноября национальная сборная Украины по футболу провела заключительный поединок в отборе Евро-2020, в котором на 55-тысячном стадионе "Райко Митич" в Белграде обменялась голами с командой Сербии (2:2), и квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей отборочной группе.

Команда Андрея Шевченко не проиграла в отборе ни одного матча - 6 побед и 2 ничьи. Виталий Миколенко отыграл в 7 матчах, в которых отметился 1 результативной передачей.

В ТОП-11 футболистов, больше других проявивших себя в матчах отбора Евро-2020, также вошли: Мерт Гюнок (Турция), Чалгар Суюнджу (Турция), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Йозуа Кимми (Германия), Николо Барелла (Италия), Джорджиньо Вейналдум (Германия), Кристиан Эриксен (Дания), Криштиану Роналду (Португалия), Серж Гнабри (Германия) и Гарри Кейн (Англия).

Отметим, что при этом трансферную стоимость Миколенко Transfermarkt оценил в 6 млн евро - это наименьшая среди всех представителей символической сборной.

Жеребьевка финальной части турнира состоится 30 ноября в Бухаресте, начало - в 19.00.