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В Феррари устранили все недопонимания между гонщиками

В Феррари устранили все недопонимания между гонщиками
14:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Команда Формулы-1 «Феррари» уладила разногласия между гонщиками.

Об этом сообщил представитель итальянского коллектива. О том, как именно это было сделано, пока не сообщается.

«После событий Гран-при Бразилии Маттиа Бинотто ежедневно общался с пилотами в штатном режиме. Официального совещания или собрания не проводилось. Все недопонимания между гонщиками устранены, мы в обычном режиме готовимся к этапу в Абу-Даби», — приводит слова представителя команды BBC.

В Феррари оказались довольны аварией Феттеля и Леклера

Напомним, в ходе гонки пилоты «Скудерии» Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись, что привело к двойному сходу итальянской команды. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Пьер Гасли и Карлос Сайнс-младший.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Ф1.
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