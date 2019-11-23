В Феррари устранили все недопонимания между гонщиками

Новости спорта:Команда Формулы-1 «Феррари» уладила разногласия между гонщиками.

Об этом сообщил представитель итальянского коллектива. О том, как именно это было сделано, пока не сообщается.

«После событий Гран-при Бразилии Маттиа Бинотто ежедневно общался с пилотами в штатном режиме. Официального совещания или собрания не проводилось. Все недопонимания между гонщиками устранены, мы в обычном режиме готовимся к этапу в Абу-Даби», — приводит слова представителя команды BBC.

Напомним, в ходе гонки пилоты «Скудерии» Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись, что привело к двойному сходу итальянской команды. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Пьер Гасли и Карлос Сайнс-младший.