Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Вингер Динамо заинтересовал Реал
Вингер Динамо заинтересовал Реал
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

"Нико Росберг поступил умно": экс-руководитель команды Ф-1 о монополии Хэмилтона

"Нико Росберг поступил умно": экс-руководитель команды Ф-1 о монополии Хэмилтона
14:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:При такой форме Хэмилтона Росберг больше никогда не выиграл бы титул.

Эдди Джордан, бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, считает, что чемпион мира 2016 года, бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг, не ошибся, приняв решение завершить карьеру после триумфального сезона.

«Нико поступил умно, когда принял решение завершить карьеру. При нынешней форме Хэмилтона он бы никогда не завоевал ещё один титул. Льюис может доминировать в том стиле, в котором захочет», — приводит слова Джордана GPblog.

Льюис Хэмилтон: Я никогда не выступал ради денег

Напомним, Росберг решил завершить карьеру после неожиданной победы в сезоне-2016. Тогда он опередил Льюиса на пять очков. С 2017 года неизменным напарником Хэмилтона в «Мерседесе» является Валттери Боттас. За три сезона финн так и не сумел навязать партнёру конкурентную борьбу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
02 Манчестер Сити - Челси: видео голов
03 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
04 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
05 Брат Уайлдера улетел в тяжелейший нокаут (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь