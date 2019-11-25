Что должно произойти, чтобы Хэмилтон покинул Формулу-1

Новости спорта:Льюис Хэмилтон рассказал, когда уйдёт из Формулы-1.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира, рассказал, что должно произойти, чтобы он решил уйти из Формулы-1. 34-летний Хэмилтон выступает в Ф-1 с 2007 года.

«Моя реакция всё ещё хороша. В какой-то момент она ухудшится, но это можно натренировать. Но настанет момент, когда поддерживать нужный уровень станет невозможно.

Чтобы продолжать выступать на высоком уровне, необходимо жертвовать очень многим. Приходится очень много времени проводить вдали от семьи и друзей. Когда-то настанет момент, когда заниматься этим больше не захочется», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Действующий контракт Хэмилтона, пришедшего в команду в 2013 году, с «Мерседесом» истекает по окончании сезона-2020.