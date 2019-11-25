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Хонда в Формуле-1: Вопрос денег для нас - самый сложный

Хонда в Формуле-1: Вопрос денег для нас - самый сложный
21:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В «Хонде» планируют сократить расходы в Формуле-1.

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Масаши Ямамото признался, что вопросы расходования средств в Формуле-1 достаточно болезненны для компании и после внедрения нового регламента планируется их сокращение.

«Нам необходимо начать просчитывать затраты с учётом нового регламента. Это достаточно сложно для всех производителей, потому как всё меняется из-за электрификации. Так что мы напишем смету и проведём внутренние дискуссии по этим вопросам.

Является ли проблематика финансов самым большим фактором в вопросе того, продолжим ли мы участие в Формуле-1? Да, вопрос денег — самый сложный, но победы для нас в приоритете. Как только мы примем решение, мы будем концентрироваться на победах.

Золотой мяч получил нового обладателя

Наш результаты в 2019 году — позитивный фактор, но необходимо найти баланс в расходовании средств. Постараемся сократить затраты, сохранив нынешнее положение вещей», — приводит слова Ямамото Autosport.

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Формула-1, Honda, Автоспорт, Ф1.
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