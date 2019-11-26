Гонщик Формулы-1 жалуется на монополию шин

Новости спорта:Кевин Магнуссен посетовал, что в Формуле-1 только один поставщик шин.

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что хотел бы увидеть в Формуле-1 конкуренцию шинников. Последний раз, когда в Ф-1 было более одного поставщика резины, — сезон-2006, когда участникам поставляли шины компании «Бриджстоун» и «Мишлен». С 2007 по 2010 год единственным поставщиком резины был «Бриджстоун», а с сезона-2011 года его сменила «Пирелли».

«Мне бы хотелось увидеть это (конкуренцию шинников), это интересно. Но существует множество других факторов, которые этому препятствуют», — приводит слова Магнуссена GPToday.

«Пирелли», которая ранее продлила соглашение с Формулой-1, будет поставлять шины участникам чемпионата как минимум до сезона-2023 включительно.