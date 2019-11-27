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Феттель не собирается покидать Формулу-1 из-за Леклера

Феттель не собирается покидать Формулу-1 из-за Леклера
14:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Себастьян Феттель остается выступать в Формуле-1.

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, рассказал, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру, несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны 22-летнего напарника Шарля Леклера, который в сезоне-2019 опережает немца как по победам (2 против 1), так и по очкам (249 против 230).

32-летнего Феттеля спросили, планирует ли он уходить из Ф-1.

«Нет, определённо нет. Думаю, для нас возраст не так критичен, как в других видах спорта. Но тут всё то же самое: если ты достаточно хорош, значит ты достаточно молод.

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Я выступаю в Ф-1 уже 12 лет. Теперь передо мной уже не такие перспективы, как раньше. Я иначе оцениваю события, не тороплюсь. Но хорошо, что в запасе у меня ещё несколько сезонов», — цитирует Феттеля GPblog.

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Себастьян Феттель, Ф1.
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