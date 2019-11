Команда Формулы-1 провела пит-стоп в невесомости (Фото, Видео)

Нет, это не 1,82-секундная остановка Макса Ферстаппена на Интерлагосе, а первый пит-стоп, проведённый на высоте десять тысяч метров над уровнем моря, к тому же в условиях невесомости.

Основным героем видео стал автомобиль RB1 2005 года, выбранный из-за скромных по сравнению с современными машинами размеров – пространство в невесомости было на вес золота. Съёмки проходили на борту самолёта Ил-76 МДК, который используется для тренировки космонавтов в условиях искусственной невесомости, а техническим партнёром Red Bull выступило российское космическое агентство Роскосмос.

Команда механиков прошла недельный курс подготовки в Звёздном городке на расположенном в фюзеляже самолёта тренажёре, приспосабливаясь к условиям невесомости. Тренажёр устроен следующим образом: самолёт сначала набирает высоту под углом 45°, а затем под тем же углом пикирует по параболической траектории на протяжении 22-х секунд – именно таким было окно, за которое механикам и съёмочной группе предстояло отработать каждый из считанных "боевых" дублей.

У нас было семь полетов с примерно 80 параболами в общей сложности, а нужно было сделать около 25 кадров, — объясняет режиссёр Андреас Брунс пресс-службе Red Bull. — Первый полет был тестовым, и для съёмок оставалось около 70 парабол, то есть в лучшем случае три дубля на кадр. Мы планировали всё очень тщательно, но невесомость застаёт вас врасплох, и за несколько минут между параболами мы должны были очень быстро найти решение и устранить проблему».

Zero-G pit stop, of course #RBspy has a word to say on this latest adventure https://t.co/DnIMw4fH5P #givesyouwings pic.twitter.com/HjpWWjgESC

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 22, 2019