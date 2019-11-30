Мик Шумахер хочет дебютировать в Формуле-1 в 2020 году

Новости спорта:Мик Шумахер отметил, что сейчас главное для него - набраться опыта.

Пилот команды Формулы-2 Према Мик Шумахер заявил о желании поскорее перебраться в Формулу-1.

"Конечно, я хочу дебютировать в Формуле-1 уже в новом сезоне. Это было бы здорово. Но пока что ситуация складывается иначе. Хорошо, что в 2020 году я остаюсь в той же команде в Формуле-2. Нужно еще набраться опыта, это полезно для меня", - приводит слова Мика Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне Формулы-2 Шумахер-младший только раз смог подняться на подиум, а в общем зачете занимает 11 место.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер проехался на чемпионском болиде своего отца Михаэля.