Квалификацию Гран-при Абу-Даби выиграл Хэмилтон

Новости спорта:Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.

Британец обеспечил себе поул-позицию в завтрашней гонке, показав лучший результат с минутой и 34,779 секунды.

Вторым завтра стартует водитель Ред Булл Макс Ферстаппен (+0,360 секунды), а следом за ним — Шарль Леклер из Феррари (+0,440).

При этом второе лучшее время в квалификации показал коллега Хэмилтона по команде Валттери Боттас, но он будет стартовать в конце очереди из-за замены элементов силовой установки.

Заключительная гонка сезона Формулы состоится завтра в 15:10 по киевскому времени.

Напомним, ранее Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом Формулы 1, успешно защитив свой прошлогодний титул.