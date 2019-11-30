Квалификацию Гран-при Абу-Даби выиграл Хэмилтон

Британец обеспечил себе поул-позицию в завтрашней гонке, показав лучший результат с минутой и 34,779 секунды.
Вторым завтра стартует водитель Ред Булл Макс Ферстаппен (+0,360 секунды), а следом за ним — Шарль Леклер из Феррари (+0,440).
При этом второе лучшее время в квалификации показал коллега Хэмилтона по команде Валттери Боттас, но он будет стартовать в конце очереди из-за замены элементов силовой установки.
Заключительная гонка сезона Формулы состоится завтра в 15:10 по киевскому времени.
Напомним, ранее Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом Формулы 1, успешно защитив свой прошлогодний титул.