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Феррари сохранит свое вето в Формуле-1

Феррари сохранит свое вето в Формуле-1
09:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Феррари сохранит право вето в новом Договоре согласия.

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери подтвердил, что итальянская команда сохранит право вето в новом Договоре согласия.

«Право вето, которое мы отстояли, крайне важно не только для нашей команды, но и в целом для автоспорта. Применим ли мы это право когда-то? Я сомневаюсь. Но сам факт его наличия очень важен. Я уверен в его значимости.

Некоторые команды считают его устаревшим и требуют отмены, в то время как другие не против иметь старшего товарища в комнате переговоров. Дальнейшее участие в Формуле-1? Мы твёрдо намерены продолжать», — приводит слова Луи Камильери Autosport.

Хэмилтон может перейти в Феррари

Ранее были предположения, что «Феррари» использует право вето при решении о принятии регламента на сезон 2021 года, однако этого не произошло.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Ф1.
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