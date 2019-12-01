Гран-при Абу-Даби выиграл Хэмилтон

На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.
Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.7
3. Шарль Леклер («Феррари») +43.4
4. Валттери Боттас («Мерседес») +44.3
5. Себастьян Феттель («Феррари») +64.3
6. Александер Албон («Ред Булл») +69.2
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг
18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.
В Абу-Даби Льюис Хэмилтон заработал шестой в карьере "Большой шлем" - одержал победу с поула, лидировал на протяжении всей дистанции и проехал лучший круг:
"Я горжусь своей одиннадцатой победой и безмерно благодарен всем сотрудникам Mercedes, которые неустанно работали над машиной! Кто бы мог подумать, что в конце сезона мы будем настолько конкурентоспособны! Пусть мы досрочно одержали победу в обоих зачетах чемпионата, мы продолжали прилагать усилия, чтобы выяснить, можно ли выжать еще больше скорости из этой замечательной машины. W10 – настоящее произведение искусства!"