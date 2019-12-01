Гран-при Абу-Даби выиграл Хэмилтон

Новости спорта:Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби.

На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.7

3. Шарль Леклер («Феррари») +43.4

4. Валттери Боттас («Мерседес») +44.3

5. Себастьян Феттель («Феррари») +64.3

6. Александер Албон («Ред Булл») +69.2

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг

18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга

19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.

В Абу-Даби Льюис Хэмилтон заработал шестой в карьере "Большой шлем" - одержал победу с поула, лидировал на протяжении всей дистанции и проехал лучший круг:

"Я горжусь своей одиннадцатой победой и безмерно благодарен всем сотрудникам Mercedes, которые неустанно работали над машиной! Кто бы мог подумать, что в конце сезона мы будем настолько конкурентоспособны! Пусть мы досрочно одержали победу в обоих зачетах чемпионата, мы продолжали прилагать усилия, чтобы выяснить, можно ли выжать еще больше скорости из этой замечательной машины. W10 – настоящее произведение искусства!"