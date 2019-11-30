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Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
20:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Бухаресте прошла жеребьевка группового раунда Евро-2020.

В Бухаресте (Румыния) завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Вашему вниманию её итоговые результаты.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

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Итоговый состав групп C и F будет определён после стыковых матчей. Если Румыния выйдет в финальную часть турнира, она сыграет в группе C, а победитель стыковых матчей пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.

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Сборная Украины, УЕФА, Чемпионат Европы, Евро-2020.
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