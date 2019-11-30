Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020

Новости спорта:Сборная Украины сыграет в группе С на чемпионате Евро-2020.

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка Евро-2020.

Сборная Украины была сеянной из первой корзины. Команда Шевченко сыграет в группе С.

Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия и Плей-офф A/D

Плей-офф A/D - конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф. Возможные варианты: Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово.

Свои матчи Украина проведет 14 июня, 18 июня и 22 июня (на групповой стадии).

Во время проведения Евро-2020 сборная Украины по футболу наиболее вероятно будет жить в столице Румынии — Бухаресте. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

Уже выбрана гостиница, где будет базироваться украинская национальная команда. У УАФ был еще один вариант, но организация остановила свой выбор именно на Бухаресте.

Евро-2020 пройдет в 12-ти европейских городах с 12-го июня по 12-е июля 2020-го года.