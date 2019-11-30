Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция

Жеребьевка группового раунда Евро-2020. Мероприятие состоится на Бухаресте в здании ROMEXPO. Старт трансляции – 30 ноября в 19:00.
На чемпионате Европы сыграет 24 сборные, 20 из которых уже определены и сегодня пройдут через жеребьевку. Еще 4 будут окончательно известны весной 2020-го после плей-офф Лиги наций.
Группа А
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
19:15 Идет танцевальное шоу
18:46 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже на месте.
18:40 Звездные гости уже ждут начала.
18:30 Место жеребьевки - ROMEXPO в Бухаресте (Румыния).
20 сборных определены в корзины.
Первая корзина: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.
Вторая корзина: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия.
Третья корзина: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.
Четвертая корзина: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф А, победитель плей-офф В, победитель плей-офф С, победитель плей-офф D.
Жеребьевка Евро-2020: регламент
The #EURO2020 draw starts at 18:00 CET today.
Here's the lowdown... pic.twitter.com/3TQxq3ov2l
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.
За ходом определения соперников для сборной Украины ее болельщики могут наблюдать в эфире ТК "Футбол 1", а также в интернете в сетке российского вещателя "Матч ТВ".
ЕВРО-2020 — 16-е первенство Европы по футболу, которое пройдёт летом 2020 года. Это будет второй Чемпионат Европы, в групповой стадии которого будут играть 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).
По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы первенство 2020 года планируется впервые в истории провести в различных крупных городах Европы, о чём сообщил 6 декабря 2012 года на встрече в Лозанне Исполнительный комитет УЕФА. Вместе с тем подобная акция проведения турнира в различных крупных городах Европы носит разовый характер: в 2024 году следующий чемпионат Европы состоится в обычном формате.