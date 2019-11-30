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Суббота, 30.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Жеребьевка Евро-2020: регламент
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Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция

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Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция
18:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сегодня определятся составы групп на чемпионат Европы-2020.

Жеребьевка группового раунда Евро-2020. Мероприятие состоится на Бухаресте в здании ROMEXPO. Старт трансляции – 30 ноября в 19:00.

На чемпионате Европы сыграет 24 сборные, 20 из которых уже определены и сегодня пройдут через жеребьевку. Еще 4 будут окончательно известны весной 2020-го после плей-офф Лиги наций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

19:15 Идет танцевальное шоу

18:46 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже на месте.

18:40 Звездные гости уже ждут начала.

18:30 Место жеребьевки - ROMEXPO в Бухаресте (Румыния).

20 сборных определены в корзины.

КОРЗИНЫ

Первая корзина: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Вторая корзина: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия.

Третья корзина: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Четвертая корзина: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф А, победитель плей-офф В, победитель плей-офф С, победитель плей-офф D.

РЕГЛАМЕНТ

Жеребьевка Евро-2020: регламент

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За ходом определения соперников для сборной Украины ее болельщики могут наблюдать в эфире ТК "Футбол 1", а также в интернете в сетке российского вещателя "Матч ТВ".

ЕВРО-2020 — 16-е первенство Европы по футболу, которое пройдёт летом 2020 года. Это будет второй Чемпионат Европы, в групповой стадии которого будут играть 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы первенство 2020 года планируется впервые в истории провести в различных крупных городах Европы, о чём сообщил 6 декабря 2012 года на встрече в Лозанне Исполнительный комитет УЕФА. Вместе с тем подобная акция проведения турнира в различных крупных городах Европы носит разовый характер: в 2024 году следующий чемпионат Европы состоится в обычном формате.

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Сборная Украины, Евро, Евро-2020, Новости спорта.
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