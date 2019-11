Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция

Жеребьевка группового раунда Евро-2020. Мероприятие состоится на Бухаресте в здании ROMEXPO. Старт трансляции – 30 ноября в 19:00.

На чемпионате Европы сыграет 24 сборные, 20 из которых уже определены и сегодня пройдут через жеребьевку. Еще 4 будут окончательно известны весной 2020-го после плей-офф Лиги наций.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

19:15 Идет танцевальное шоу

18:46 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже на месте.

18:40 Звездные гости уже ждут начала.

18:30 Место жеребьевки - ROMEXPO в Бухаресте (Румыния).

20 сборных определены в корзины.

Первая корзина: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Вторая корзина: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия.

Третья корзина: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Четвертая корзина: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф А, победитель плей-офф В, победитель плей-офф С, победитель плей-офф D.

Жеребьевка Евро-2020: регламент

The #EURO2020 draw starts at 18:00 CET today.

Here's the lowdown... pic.twitter.com/3TQxq3ov2l

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.