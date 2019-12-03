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Себастьян Феттель: Хэмилтон уже пилот Феррари

Себастьян Феттель: Хэмилтон уже пилот Феррари
21:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пилот «Феррари» Себастьян Феттель с юмором отреагировал на вопрос о возможном переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Скудерию».

По словам немца, Льюис уже является пилотом «Феррари», так как владеет спорткаром соответствующей марки.

«Хэмилтон уже пилот „Феррари“. Думаю, у него в гараже уже стоит несколько „Феррари“. Что касается меня и возможного ухода из Формулы-1, то знаю одно: если я уйду, то уже не вернусь. Не думаю, что в нашем спорте возраст имеет такое же значение, как в других. На самом деле всё просто: если ты достаточно хорош, значит ты и достаточно молод», — приводит слова немца GrandPrix247.

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Феттель закончил сезон-2019 на пятой строчке в личном зачёте, уступив напарнику Шарлю Леклеру.

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Формула-1, Ferrari, Себастьян Феттель, Ф1.
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