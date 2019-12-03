В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал победителем в голосовании за "Золотой мяч"-2019, опередив ближайшего конкурента лишь на семь очков.
Напомним, что в голосовании принимали по одному журналисту из 176 стран мира. Каждый участник составил свою версию пятерки лучших игроков. За первое место футболист получал 5 баллов, за второе - 4 и так далее. Итоговая таблица выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Барселона) - 686
2. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) - 679
3. Криштиано Роналду (Ювентус) - 476
4. Садио Мане (Ливерпуль) - 347
5. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 178
6. Киллиан Мбаппе (ПСЖ) - 89
7. Алиссон (Ливерпуль) - 67
8. Роберт Левандовски (Бавария) - 44
9. Бернарду Силва (Манчестер Сити) - 41
10. Рияд Марез (Манчестер Сити) - 33
11. Френки Де Йонг (Барселона) - 31
12. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 30
13. Эден Азар (Реал Мадрид) - 25
14. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) - 14
15. Маттейс Де Лигт (Ювентус) - 13
16. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 12
17. Роберто Фирмино (Ливерпуль) - 11
18. Антуан Гризманн (Барселона) - 9
19. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) - 8
20-21. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 5
20-21. Душан Тадич (Аякс) - 5
22. Сон Хын Мин (Тоттенхэм) - 4
23. Уго Льорис (Тоттенхэм) - 3
24-25. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) - 2
24-25. Калиду Кулибали (Наполи) - 2
26-27. Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль) - 1
26-27. Карим Бензема (Реал Мадрид) - 1
28-30. Жоау Фелиш (Атлетико) - 0
28-30. Донни ван де Беек (Аякс) - 0
28-30. Маркиньос (ПСЖ) - 0
В Европе не оказалось равных защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, который в итоге стал вторым. Он получил в Старом свете 231 пункт, Месси – 194. В Азии также не было равных нидерландцу – 155 против 134.
В остальных частях света первенствовал аргентинец. В Южной Америке (47:39), Северной Америке (102:86), в Океании (22:14) и Африке (187:154) он стал лидером опроса. Примечательно, что на африканском континенте второе место досталось сенегальцу Садио Мане (170 баллов), который набрал в итоге четвертую сумму, уступив и Криштиану Роналду из «Ювентуса».
Представитель Украины Игорь Линник поставил на первое место Вирджила ван Дейка. Далее журналист расположил Криштиану Роналду, Мохамеда Салаха, Лионеля Месси и Марка-Андре тер Штегена.
Отметим, что Лионель Месси установил исторический рекорд награды, завоевав ее в шестой раз. Пять побед в голосовании – у Криштиану Роналду.