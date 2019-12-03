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В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам

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В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
15:13 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Обнародованы подробности голосования за «Золотой мяч» 2019 года.

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал победителем в голосовании за "Золотой мяч"-2019, опередив ближайшего конкурента лишь на семь очков.

Напомним, что в голосовании принимали по одному журналисту из 176 стран мира. Каждый участник составил свою версию пятерки лучших игроков. За первое место футболист получал 5 баллов, за второе - 4 и так далее. Итоговая таблица выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Барселона) - 686

2. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) - 679

3. Криштиано Роналду (Ювентус) - 476

4. Садио Мане (Ливерпуль) - 347

5. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 178

6. Киллиан Мбаппе (ПСЖ) - 89

7. Алиссон (Ливерпуль) - 67

8. Роберт Левандовски (Бавария) - 44

9. Бернарду Силва (Манчестер Сити) - 41

10. Рияд Марез (Манчестер Сити) - 33

11. Френки Де Йонг (Барселона) - 31

12. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 30

13. Эден Азар (Реал Мадрид) - 25

14. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) - 14

15. Маттейс Де Лигт (Ювентус) - 13

16. Серхио Агуэро (Манчестер Сити) - 12

17. Роберто Фирмино (Ливерпуль) - 11

18. Антуан Гризманн (Барселона) - 9

19. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) - 8

20-21. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал) - 5

20-21. Душан Тадич (Аякс) - 5

22. Сон Хын Мин (Тоттенхэм) - 4

23. Уго Льорис (Тоттенхэм) - 3

24-25. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) - 2

24-25. Калиду Кулибали (Наполи) - 2

26-27. Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль) - 1

26-27. Карим Бензема (Реал Мадрид) - 1

28-30. Жоау Фелиш (Атлетико) - 0

28-30. Донни ван де Беек (Аякс) - 0

28-30. Маркиньос (ПСЖ) - 0

В Европе не оказалось равных защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, который в итоге стал вторым. Он получил в Старом свете 231 пункт, Месси – 194. В Азии также не было равных нидерландцу – 155 против 134.

В остальных частях света первенствовал аргентинец. В Южной Америке (47:39), Северной Америке (102:86), в Океании (22:14) и Африке (187:154) он стал лидером опроса. Примечательно, что на африканском континенте второе место досталось сенегальцу Садио Мане (170 баллов), который набрал в итоге четвертую сумму, уступив и Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Представитель Украины Игорь Линник поставил на первое место Вирджила ван Дейка. Далее журналист расположил Криштиану Роналду, Мохамеда Салаха, Лионеля Месси и Марка-Андре тер Штегена. 

Лионель Месси - обладатель Золотого мяча

Отметим, что Лионель Месси установил исторический рекорд награды, завоевав ее в шестой раз. Пять побед в голосовании – у Криштиану Роналду.

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Криштиану Роналду, Золотой мяч, Лионель Месси, Золотой мяч-2019.
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