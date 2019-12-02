Лионель Месси - обладатель Золотого мяча

Новости спорта:Лидер Барселоны Лионель Месси получил заслуженную награду.

ионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2019, который стал для аргентинца уже шестым в карьере.

В текущем году Лионель Месси вместе с Барселоной дошел до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл Ла Лигу и поучаствовал в финале Кубка Испании. В то же время, вместе со сборной Аргентины нападающий занял третье место на Копа Америка.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 14 поединков в футболке Барселоны, в которых отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

По итогам розыгрыша 64-го в истории Золотого мяча Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду с пятью титулами.

Напомним, что аргентинец также стал лучшим игроком по версии FIFA, оставив позади Криштиану Роналду и Вирджила Ван Дейка.