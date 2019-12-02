Вратарь Ливерпуля получил престижную награду

Новости спорта:Алисcон получил приз имени Льва Яшина.

Алиссон из «Ливерпуля» назван лучшим вратарем мира по версии журнала France Football. 27-летний бразилец первым получил новый приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy).

Алиссон в минувшем сезоне выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а летом с Бразилией стал победителем Кубка Америки.

В тройку вошли Марк-Андре тер Стеген («Барселона») и Эдерсон («Манчестер Сити»).

На награду также претендовали Мануэль Нойер («Бавария»), Андре Онана («Аякс»), Войчех Шченсны («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм»).

Яшин, гравший за московское «Динамо» и сборную СССР, остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.