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Как и ожидалось: Шеченко - лучший украинский тренер 2019 года

Как и ожидалось: Шеченко - лучший украинский тренер 2019 года
21:18 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Шевченко обошел достойных конкурентов и стал лучшим тренером Украины этого года.

Во время церемонии Футбольные звезды Украины-2019 были названы лучшие тренеры страны в текущем году.

В мужском футболе лучшим был признан главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который триумфально вывел свою команду на Евро-2020.

Кроме него на награду претендовали наставник «Зари» Виктор Скрипник и Александр Петраков, который привел сборную Украина U-19 к титулу чемпионов мира.

Зинченко - лучший украинец выступающий за рубежом

Однако и Петраков без награды не остался: президент УАФ Андрей Павелко вручил ему спецприз как лучшему тренеру молодежных команд.

Лучшим тренером в женском футболе был признан Роман Заев («Восход» Старая Маячка). Также на награду претендовали Наталья Зинченко (ЖФК «Жилстрой-2» Харьков, женская сборная Украины), Олег Бортник («Ладомир» Владимир-Волынский).

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Андрей Шевченко, Виктор Скрипник, Новости спорта, Александр Петраков, Новости футбола.
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