Названо имя лучшего украинского футболиста, выступающего за границей

Новости спорта:Игрок Ман Сити Александр Зинченко был признан лучшим украинцем играющим за европейский клуб.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко признан лучшим украинским легионером в уходящем году. Об этом стало известно во время церемонии награждения «Футбольные звезды Украины-2019».

Кроме Зинченко, на награду претендовали еще 13 игроков: Андрей Лунин (Реал/Вальядолид, Испания), Евгений Шахов (Лечче, Италия), Иван Петряк (Фехервар, Венгрия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Роман Зозуля (Альбасете, Испания), Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Василий Кравец (Леганес, Испания).

В нынешнем году Зинченко вместе с Ман Сити выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Также хавбек помог сборной Украины выйти в финальную часть Евро-2020.