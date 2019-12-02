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Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года

Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
20:47 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов признан лучшим вратарем в Украине 2019 года.

Голкипера "Шахтера" Андрея Пятова выбрали лучшим вратарем Украины 2019 года. Он выиграл борьбу у динамовца Георгия Бущана и голкипера "Александрии" Юрия Панькива.

- Хорошо, что много вратарей победили в других номинациях. Наконец-то нас начали отмечать. Это победа всех нас, - сказал Андрей Пятов в эфире канала "Футбол 1".

Напомним, защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко признан лучшим молодым игроком в стране по итогам 2019 года. Футболист выиграл борьбу у Владислава Супряги и Сергея Булецы.

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Кроме того, лучшим арбитром Украины по итогам 2019 года признан Виктор Копиевский. Он выиграл конкуренцию у Николая Балакина и Дениса Шурмана, благодаря чему получил приз из рук Лучано Лучи.

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ФК Шахтер, УПЛ, Андрей Пятов, Новости спорта, Новости футбола.
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