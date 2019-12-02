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Экс-игрок Реала и Милана: У Роналду проблемы с Сарри

Экс-игрок Реала и Милана: У Роналду проблемы с Сарри
20:34 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Антонио Кассано назвал причины конфликта.

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что между форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и главным тренером клуба Маурицио Сарри есть конфликт.

«Думаю, что у Роналду большие проблемы с Сарри. Все началось с тех двух замен подряд, такое не понравилось бы любому игроку.

Думаю, между ними есть конфликт, но «Ювентус» смог неплохо уменьшить масштаб проблемы», – сказал Кассано в программе Tiki Taka.

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Ранее Сарри заменил Роналду в матче Серии А против «Милана» и в игре Лиги чемпионов с «Локомотивом». После игры с «россонери» Сарри объяснил замену тем, что у Роналду была проблема с коленом.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Антонио Кассано, Новости спорта, Новости футбола.
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