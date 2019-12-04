Чего не хватило сыну Шумахера для попадания в Формулу-1

Новости спорта:Экс-пилот Ф-1 рассказал, чего не хватило Мику Шумахеру для попадания в чемпионат.

Немецкий гонщик Кристиан Даннер, бывший гонщик Формулы-1, рассказал, чего, по его мнению, не хватило Мику Шумахеру, чтобы попасть в чемпионат уже в 2020 году. 20-летний Мик, сын семикратного чемпиона Ф-1 Михаэля Шумахера, в сезоне-2020 останется в Формуле-2, после того как занял 12-е место в личном зачёте в 2019-м.

«Мик провёл хороший первый сезон в Формуле-2, ему удалось прибавить. Но есть области, в которых ему ещё нужно прогрессировать. Например, в квалификациях.

Также он обязан выигрывать гонки на регулярной основе. Это и должно стать его целью на следующий сезон», — приводит слова Даннера GrandPX.news.

В сезоне-2020 напарником Шумахера-младшего в Формуле-2 станет российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3.