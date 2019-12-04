Экклстоун гордится тем, что привел Формулу-1 на ТВ

Новости спорта:Чуть больше двух лет назад Берни Экклстоун отошёл от дел в Формуле 1, но по-прежнему следит за происходящим в спорте.

В подкасте Beyond The Grid он вспоминал о начале телевизионных трансляций и говорил о роли Ferrari...

Берни Экклстоун: «Не могу сказать, что горжусь своими достижениями – это была просто моя работа. Я думал, что можно улучшить и старался это сделать, а когда появлялась какая-нибудь интересная возможность, я старался её не упустить.

Самое главное – я привёл Формулу 1 на ТВ. Пришлось побороться, но я очень рад, что у нас не только получилось – всё это продолжает работать.

В своё время телевещательные компании делали что и когда хотели, а нам это не вполне подходило. Тогда в Европе за всё отвечала European Broadcasting Union – они всё контролировали. С этими людьми никогда не было проблем, если только вы не говорите им, что делать. Когда я предложил им улучшить трансляции, они сказали, что мы можем остаться вообще без трансляций. Мне сказали, что в BBC никогда не сделают то, о чём мы просим. Я ответил: «Посмотрим». В итоге именно в BBC первыми стали показывать все гонки, потому что посчитали это лучшим для себя вариантом.

Как Формула 1 стала глобальным спортом? Ferrari внесла большой вклад в то, какой Формула 1 стала сейчас. Она участвовала во всех Гран При, начиная с самого первого. Это легендарный бренд. Если задать кому-нибудь вопрос про автоспорт, то этот человек обязательно назовёт Ferrari. Это команда с большой буквы.

В середине 90-х я хотел помочь Ferrari, ведь она давно не выигрывала титулы. В те времена ей многого не хватало. Именно тогда мне удалось уговорить Жана Тодта перейти в Ferrari. Команда нуждалась в лидере, который не был бы итальянцем. В Италии часто бывает так, что руководителей много, но никто не несёт ответственности.

Я считал, что Жан Тодт справится с этой ролью. И он это сделал. У него сложились очень тесные отношения с Михаэлем Шумахером. Однажды я спросил Шумахера, кто руководит Ferrari. Он сказал: «Я». И это действительно так. Жан был достаточно мудр, чтобы понять важность Михаэля и позволить ему всё делать самому».