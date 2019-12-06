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Пятница, 06.12.2019
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Фернандо Алонсо дал ценный совет Льюису Хэмилтону

Фернандо Алонсо дал ценный совет Льюису Хэмилтону
13:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фернандо Алонсо рассказал, что думает о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Феррари.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что думает о возможном переходе Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», в «Феррари». Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно, и вероятность его перехода в «Феррари» повысится, если в немецкой компании решат продать свою команду Формулы-1.

«Льюис должен принять во внимание все возможные ситуации, посмотреть на картину в целом и принять решение. Думаю, это очень личное», — цитирует Алонсо Planet F1.

Испанца спросили, как бы он поступил на месте Хэмилтона.

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«Не знаю… Но, вероятно, существовала бы лояльность в отношении «Мерседеса» и всех совместных достижений. Кроме того, я не знаю, что думают в «Мерседесе» по поводу 2021 года», — добавил он.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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