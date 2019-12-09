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Пилот Формулы-1 Боттас одержал свою первую победу в ралли

Пилот Формулы-1 Боттас одержал свою первую победу в ралли
11:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл ралли во Франции, проходившее неподалёку от автодрома «Поль-Рикар».

Финский пилот выиграл пять из девяти спецучастков и одержал итоговую победу, которая стала для Боттаса первой в его раллийной карьере.

Боттас выступал на одном из пяти автомобилей спецификации WRC — «Ситроене» DS3. По итогам девяти спецучастков Боттас на 50 секунд опередил ближайшего преследователя Роберта Консани на «Шкоде».

Консани захватил лидерство после семикилометрового спецучастка, однако вскоре в лидеры вышел Боттас и уже не уступил первую позицию, постепенно наращивая отрыв.

Гонщик выиграл заезд без одного колеса (Видео)

Третье место по итогам заезда занял бывший гонщик Формулы-2 и программы «Лотуса» Даниель Бокколаччи.

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Формула-1, Автоспорт, Ралли, Валттери Боттас, Ф1.
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