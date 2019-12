Гонщик выиграл заезд без одного колеса (Видео)

Один из самых захватывающих финишей в автоспорте в 2019 году пришёл из-за океана. Антон Эрнандес, выступающий в соревнованиях спринт-каров, выиграл заезд на грязевом овале Vado Speedway Park в штате Нью-Мексико… со сломанной передней подвеской.

За три круга до окончания заезда Эрнандес, лидируя, врезался передним левым колесом в ограждение – вкопанную на трассе шину от самосвала, при этом напрочь сломав подвеску.

Видео невероятного финиша:

EPIC! @AntonHernandez_ breaks his front suspension, loses the lead, regains it and wins the @POWRi_Racing Non-Wing 360 Sprint Car Feature @VadoSpeedway! #TurkeyBowl pic.twitter.com/1TNaFaqtDO

— Speed Shift TV (@SpeedShiftTV) November 30, 2019