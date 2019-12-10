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Хэмилтон рассказал о сложностях в завершившимся сезоне Формулы-1

Хэмилтон рассказал о сложностях в завершившимся сезоне Формулы-1
09:27 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал, почему считает, что в сезоне-2019 выступал так, как никогда до этого.

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, почему считает, что в сезоне-2019 выступал так, как никогда до этого. Британский пилот одержал 11 побед в 21 гонке и завоевал шестой чемпионский титул.

"Когда мы начинали этот сезон, машину было невероятно сложно пилотировать. Мы не лучшим образом выглядели на предсезонных тестах. Мы не могли заставить автомобиль работать как следует, и лишь в последний день испытаний нам это удалось.

А затем мы приехали на первый этап, и нам удалось показать отличный результат", — приводит слова Хэмилтона Autosport.

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На Гран-при Австралии, первом этапе сезона, Хэмилтон стал вторым, а победу одержал его напарник Валттери Боттас.

Действующее соглашение Хэмилтона с "Мерседесом" рассчитано до сезона-2020 включительно.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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