Хэмилтон рассказал о сложностях в завершившимся сезоне Формулы-1

Новости спорта:Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал, почему считает, что в сезоне-2019 выступал так, как никогда до этого.

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, почему считает, что в сезоне-2019 выступал так, как никогда до этого. Британский пилот одержал 11 побед в 21 гонке и завоевал шестой чемпионский титул.

"Когда мы начинали этот сезон, машину было невероятно сложно пилотировать. Мы не лучшим образом выглядели на предсезонных тестах. Мы не могли заставить автомобиль работать как следует, и лишь в последний день испытаний нам это удалось.

А затем мы приехали на первый этап, и нам удалось показать отличный результат", — приводит слова Хэмилтона Autosport.

На Гран-при Австралии, первом этапе сезона, Хэмилтон стал вторым, а победу одержал его напарник Валттери Боттас.

Действующее соглашение Хэмилтона с "Мерседесом" рассчитано до сезона-2020 включительно.