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В Формуле-1 новых шин в 2020-м году не будет

В Формуле-1 новых шин в 2020-м году не будет
15:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Формуле-1 отказались переходить на новые шины в 2020-м.

В сезоне-2020 свойства составов резины останутся теми же, что были в 2019 году, объявила пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Изначально планировалось, что в 2020 году команды Формулы-1 перейдут на шины новой спецификации, однако после испытаний на трассе от этого решено было отказаться.

«После того как были протестированы и проанализированы шины новой спецификации на сезон-2020, состоялось голосование в соответствии со статьёй 12.6.1 технического регламента. В результате было принято единогласное решение сохранить шины спецификации 2019 года на сезон-2020», — сказано в сообщении пресс-службы ФИА.

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Напомним, в сезоне-2021 Формула-1 перейдёт на новый технический регламент. Среди новинок — отказ от 13-дюймовых колёс в пользу 18-дюймовых.

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Ф1.
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