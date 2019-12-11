Скачать
Среда, 11.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

На трассе Формулы-1 во Вьетнаме добавили рекордный 23-й поворот (Фото)

На трассе Формулы-1 во Вьетнаме добавили рекордный 23-й поворот (Фото)
19:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Конфигурация трассы Формулы-1 в Ханое, на которой в 2020 году состоится Гран-при Вьетнама, будет обновлена, сообщает официальный сайт Формулы-1.

После оценки городской инфраструктуры, организаторы приняли решение изменить финальную секцию круга, добавив к нему один поворот — теперь их стало 23.

Гоночное полотно из-за этого стало шире на 15 метров, а длина круга увеличилась с 5566 метров до 5607 метров. Теперь трасса в Ханое встала в один ряд с автодромом в Сингапуре — на ночном этапе Формулы-1 также 23 поворота, и это рекорд для конфигурации трасс серии.

Гран-при Вьетнама в 2020 году пройдёт впервые в истории. Гонка назначена на 5 апреля 2020 года и станет третьим этапом чемпионата мира.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Гран-при Вьетнама.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Ханой, Ф1, Гран-при Вьетнама.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
02 Как Зенит за один вечер потерял все
03 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
04 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
05 Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь