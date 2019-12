На трассе Формулы-1 во Вьетнаме добавили рекордный 23-й поворот (Фото)

После оценки городской инфраструктуры, организаторы приняли решение изменить финальную секцию круга, добавив к нему один поворот — теперь их стало 23.

Гоночное полотно из-за этого стало шире на 15 метров, а длина круга увеличилась с 5566 метров до 5607 метров. Теперь трасса в Ханое встала в один ряд с автодромом в Сингапуре — на ночном этапе Формулы-1 также 23 поворота, и это рекорд для конфигурации трасс серии.

Гран-при Вьетнама в 2020 году пройдёт впервые в истории. Гонка назначена на 5 апреля 2020 года и станет третьим этапом чемпионата мира.

Introducing the new layout for Hanoi Circuit, featuring the addition of a 23rd Turn & an increased track length of 5.607km/h! We can't wait to see F1's finest take on this challenge next April 3rd - 5th at the F1 VinFast Vietnam GP. Get your tickets NOW!#VietnamGP #F1Vietnam pic.twitter.com/RkxVmSLQf7

— F1 Vietnam Grand Prix (@F1VietnamGP) 11 декабря 2019 г.