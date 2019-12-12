Скачать
Четверг, 12.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 11 декабря (Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Хэмилтон признался, что разбил мотоцикл Росси

Хэмилтон признался, что разбил мотоцикл Росси
10:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хэмилтон признал, что на тестах мотоцикла Росси не обошлось без проблем.

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», рассказал о впечатлениях от пилотирования мотоцикла «Ямахи», на котором выступает семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси.

Напомним, сперва появилась информация, будто бы Хэмилтон разбил мотоцикл Росси, однако затем британец опроверг эти слухи, хотя подтвердил, что ему было очень тяжело и что в одном из моментов не удалось избежать разворота.

«Мотоцикл очень тяжело пилотировать. Я не смог избежать разворота, но оставил технику в целости и сохранности. Я учился шаг за шагом, но это был очень непростой процесс.

Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)

Откровенно говоря, 2019-й стал для меня наилучшим годом. Эти испытания подытожили его. Я даже не ожидал, что буду настолько готов к этому в декабре. А сейчас я хочу встретить Рождество вместе с семьёй», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
03 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
04 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
05 Манчестер Сити вывел Шахтер в плей-офф Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь