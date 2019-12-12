Болельщики определили лучшего пилота Формулы-1

Новости спорта:Макс Ферстаппен признан гонщиком сезона по версии болельщиков.

В рейтинге лучших гонщиков действия Макса Ферстаппена в сезоне 2019 года посетители официального сайта Формулы-1 оценили в 8,59 балла по 10-бальной шкале.

Ферстаппену удалось оставить позади чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (8,37), Карлоса Сайнса (8,24), Шарля Леклера (7,90) и Ландо Норриса (7,87).

Ферстаппен в прошлом сезоне выиграл три гонки, впервые в карьере стал победителем квалификации и занял третье место в общем зачете, пропустив вперед только пилотов Мерседеса Хэмилтона и Боттаса.

Также Ферстаппен отметился впечатляющей стабильностью – голландец из Ред Булла в 17 гонках финишировал в топ-5 и 9 раз попадал на подиум.