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Феррари назвала дату презентации нового болида Формулы-1

Феррари назвала дату презентации нового болида Формулы-1
13:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:В "Феррари" рассказали, когда представят машину Ф-1 сезона-2020.

В «Феррари» рассказали, когда представят машину Ф-1 сезона-2020. По словам руководителя команды Маттиа Бинотто, это будет сделано 11 февраля, за восемь дней до начала предсезонных тестов.

«Мы очень рано проведём презентацию. Думаю, мы окажемся первыми. Причина, по которой мы ожидаем презентации, состоит в том, что нам надо будет провести тесты на динамометрическом стенде, имеющие отношение к омологации, прежде чем отправляться на тесты в Барселону.

Мы покажем машину 11 февраля. Вскоре после этого нас ожидает интенсивная программа работы», — приводит слова Бинотто Motorsport.

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В 2020 году предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.

В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу».

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