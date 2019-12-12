В сети появилось первое видео с заездов Хэмилтона и Росси (Видео)

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Четверг, 12.12.2019
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14:50 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Льюис Хэмилтон и Валентино Росси поменялись гоночным транспортом.

Первые кадры с закрытого обмена техникой Льюиса Хэмилтона и Валентино Росси появились в социальной сети Twitter в среду.

Мероприятие было организовано спонсором обоих гонщиков – компанией Monster, которая планирует использовать столь эксклюзивный материал в рекламных целях.

Не считая слуха о том, что Льюис упал с прототипа MotoGP, до сих пор никаких подробностей о событиях на трассе имени Рикардо Тормо 9 декабря в прессу не просачивалось.

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Как объясняет visordown.com, ответственность за "слив" несёт Sky Sports Italia, в чьих социальных сетях этот ролик появился на короткое время. Позднее он был удалён, но пользователи Интернета успели сделать копии.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Валентино Росси, Видео, Автоспорт, MotoGP, Новости автоспорта, Ф1.
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