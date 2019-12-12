В сети появилось первое видео с заездов Хэмилтона и Росси (Видео)

Первые кадры с закрытого обмена техникой Льюиса Хэмилтона и Валентино Росси появились в социальной сети Twitter в среду.
Мероприятие было организовано спонсором обоих гонщиков – компанией Monster, которая планирует использовать столь эксклюзивный материал в рекламных целях.
Не считая слуха о том, что Льюис упал с прототипа MotoGP, до сих пор никаких подробностей о событиях на трассе имени Рикардо Тормо 9 декабря в прессу не просачивалось.
Sneak peek of Lewis-Valentino swap---via lorenzofaraoni7#F1 #MotorGP #LH44VR46 #MonsterEnergy #theswap pic.twitter.com/pRZEHeIWqh
— Lewis Updates (@LH44updates) 11 декабря 2019 г.
Как объясняет visordown.com, ответственность за "слив" несёт Sky Sports Italia, в чьих социальных сетях этот ролик появился на короткое время. Позднее он был удалён, но пользователи Интернета успели сделать копии.