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Феттель может покинуть Феррари ради Макларен

Феттель может покинуть Феррари ради Макларен
11:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Причиной ухода послужил конфликт с напарником Шарлем Леклером.

Четырёхкратный чемпион мира, немецкий пилот «Феррари» может перейти в команду «Макларен» после сезона 2020 года, сообщает Marca. По информации источника, Феттель уже обратился к руководителю команды Андреасу Зайдлю с вопросом о возможности сотрудничества в будущем.

В прошедшем сезоне Себастьян Феттель стал участником конфликта с напарником по команде Шарлем Леклером, так что его возможный уход из итальянского коллектива видится логичным исходом этого противостояния.

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По итогам сезона Феттель занял пятое место в личном зачёте, записав на свой счёт одну победу. Его напарник Шарль Леклер закончил сезон четвёртым, опередив Себастьяна на 24 очка. На счету Леклера две победы в сезоне.

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Формула-1, Макларен, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
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