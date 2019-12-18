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Боттас не исключает возможности ухода из Мерседеса

Боттас не исключает возможности ухода из Мерседеса
14:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Валттери Боттас не исключил, что покинет команду после 2020 года, когда окончится срок действия его соглашения с коллективом.

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас не исключил, что покинет команду после 2020 года, когда окончится срок действия его соглашения с коллективом, хотя и признал, что не стал бы ничего менять, если бы вопрос о контракте можно было решить сейчас.

«На рынке пилотов ожидается большое движение. Но, если бы я мог выбрать сейчас вариант, который мне по душе, я бы остался здесь.

Я верю в работу, которую мы делаем каждый день, и считаю, что становлюсь лучше как пилот. Но в то же время я открыт для предложений», — приводит слова Боттаса GrandPX.

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В сезоне-2019 Боттас впервые в карьере занял второе место в личном зачёте. Он на 87 очков отстал от напарника Льюиса Хэмилтона, ставшего шестикратным чемпионом Формулы-1.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас.
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